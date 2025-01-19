Перемирие в секторе Газа отложено
ЦАХАЛ: Перемирие не вступит в силу до выполнения ХАМАС обязательств
Прекращение огня в секторе Газа, запланированное на 09:30 мск, не начнётся, пока радикальная группировка ХАМАС не выполнит свои обязательства и не предоставит Израилю список имён заложников, которые должны быть освобождены. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге.
По его словам, ХАМАС не передал имена похищенных, что нарушает условия сделки. Он также добавил, что ЦАХАЛ готов как к прекращению огня, так и к ответным действиям в случае нарушения условий со стороны ХАМАС.
ХАМАС, в свою очередь, объяснило задержку передачи списка заложников техническими причинами, утверждая, что продолжает соблюдать условия соглашения. По информации движения, список уже передан.
Напомним, Израиль и ХАМАС подписали соглашение, которое касается освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа. Документ был составлен при посредничестве США, Катара и Египта. Планировалось, что первая фаза начнётся 19 января, когда ХАМАС пообещал освободить часть заложников. Офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки.
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