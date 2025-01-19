Перемирие в секторе Газа отложено

Прекращение огня в секторе Газа, запланированное на 09:30 мск, не начнётся, пока радикальная группировка ХАМАС не выполнит свои обязательства и не предоставит Израилю список имён заложников, которые должны быть освобождены. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге.

По его словам, ХАМАС не передал имена похищенных, что нарушает условия сделки. Он также добавил, что ЦАХАЛ готов как к прекращению огня, так и к ответным действиям в случае нарушения условий со стороны ХАМАС.