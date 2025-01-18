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Регион
18 января, 18:47

Израиль пока не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников

Нетаньяху: Израиль всё ещё ждёт от ХАМАС список освобождаемых заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Иерусалим до сих пор не получил список заложников, которых в первую очередь освободит радикальное палестинское движение ХАМАС. По словам премьера, без этого соглашение о прекращении огня в секторе Газа говорить не приходится.

Нетаньяху также заявил, что Израиль не потерпит нарушений соглашения, и вся полная ответственность лежит на ХАМАС. Премьер отметил, что продвижения в рамках соглашения по Газе не будет, пока страна не получит список заложников, которые будут освобождены.

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Ранее стало известно, что Израиль освободит более 1890 палестинцев в обмен на 33 заложника. Обмен должен состояться на первом этапе прекращения огня, который продлится 42 дня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Алена Пенчугина
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