Израиль пока не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Иерусалим до сих пор не получил список заложников, которых в первую очередь освободит радикальное палестинское движение ХАМАС. По словам премьера, без этого соглашение о прекращении огня в секторе Газа говорить не приходится.

Нетаньяху также заявил, что Израиль не потерпит нарушений соглашения, и вся полная ответственность лежит на ХАМАС. Премьер отметил, что продвижения в рамках соглашения по Газе не будет, пока страна не получит список заложников, которые будут освобождены.