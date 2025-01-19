В ХАМАС опубликовали имена трёх освобождаемых израильских заложниц

Движение ХАМАС опубликовало список из трёх заложниц на освобождение. Об этом сообщил представитель группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющейся военным крылом палестинских радикалов из ХАМАС, Абу Убайда.

«В рамках сделки решили сегодня освободить следующих заложников: Роми Гонен, Эмили Демари, Дорон Штайнбрехер», — сказал он.

Заложницы, которых ХАМАС готов освободить. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yediotnews10

Война между Израилем и ХАМАС продолжается, несмотря на достигнутую ранее договорённость о прекращении огня с 07.30 утра 19 января. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари ранее заявил, что ХАМАС не выполнил условия соглашения и не предоставил список освобождаемых заложников.