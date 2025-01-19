Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 09:13

В ХАМАС опубликовали имена трёх освобождаемых израильских заложниц

Движение ХАМАС опубликовало список из трёх заложниц на освобождение. Об этом сообщил представитель группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющейся военным крылом палестинских радикалов из ХАМАС, Абу Убайда.

«В рамках сделки решили сегодня освободить следующих заложников: Роми Гонен, Эмили Демари, Дорон Штайнбрехер», — сказал он.

Заложницы, которых ХАМАС готов освободить. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yediotnews10

Заложницы, которых ХАМАС готов освободить. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yediotnews10

Война между Израилем и ХАМАС продолжается, несмотря на достигнутую ранее договорённость о прекращении огня с 07.30 утра 19 января. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари ранее заявил, что ХАМАС не выполнил условия соглашения и не предоставил список освобождаемых заложников.

Министр нацбезопасности Израиля ушёл в отставку из-за сделки с ХАМАС
Министр нацбезопасности Израиля ушёл в отставку из-за сделки с ХАМАС
Обложка ©

ТАСС / EPA/CLEMENS BILAN

Наталья Демьянова
  • Новости
  • хамас
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar