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Регион
19 января, 16:26

Освобождённые ХАМАС израильские заложницы вернулись на родину

ЦАХАЛ: Три освобождённые заложницы вернулись в Израиль, они пройдут медосмотр

Три заложницы, освобождённые движением ХАМАС, прибыли в Израиль. Девушек по имени Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер сопровождали военные. Они должны пройти первичный медицинский осмотр на юге страны, передаёт пресс-служба израильской армии.

«Некоторое время назад в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности освобождённые заложницы пересекли границу и оказались на израильской территории. Освобождённые заложницы сейчас едут на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где они пройдут первичный медицинский осмотр», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Заложницы, которых ХАМАС готов освободить. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yediotnews10

Заложницы, которых ХАМАС готов освободить. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yediotnews10

Напомним, согласно сделке, в обмен палестинская группировка получит 90 заключённых из израильских тюрем. Матери девушек уже направляются к месту встречи. Состояние заложниц хорошее. Ранее была достигнута договорённость о прекращении огня с 07.30 утра 19 января. Однако перемирие не наступило из-за того, что ХАМАС вовремя не передал список заложников. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени.

Десять жителей сектора Газа погибли в результате ударов израильской армии
Десять жителей сектора Газа погибли в результате ударов израильской армии
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RnDmS

Полина Никифорова
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