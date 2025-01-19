Освобождённые ХАМАС израильские заложницы вернулись на родину

Три заложницы, освобождённые движением ХАМАС, прибыли в Израиль. Девушек по имени Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер сопровождали военные. Они должны пройти первичный медицинский осмотр на юге страны, передаёт пресс-служба израильской армии.

«Некоторое время назад в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности освобождённые заложницы пересекли границу и оказались на израильской территории. Освобождённые заложницы сейчас едут на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где они пройдут первичный медицинский осмотр», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.