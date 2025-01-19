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Регион
19 января, 09:08

Десять жителей сектора Газа погибли в результате ударов израильской армии

Не менее десяти палестинцев погибли, более 25 получили ранения в результате возобновления боевых действий израильской армии в секторе Газа. Об этом сообщила палестинская служба гражданской обороны.

По их информации, шесть человек погибли в городе Газа, один — в Рафахе, а трое — в северных районах анклава. Все жертвы стали результатом ударов, нанесенных израильскими силами после 9:30 мск, когда должно было начаться прекращение огня.

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Напомним, Израиль и ХАМАС подписали соглашение, которое касается освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа. Документ был составлен при посредничестве США, Катара и Египта. Планировалось, что первая фаза начнётся 19 января, когда ХАМАС пообещал освободить часть заложников. Офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки. Известно, что перемирие не наступило вовремя из-за непереданного Израилю списка заложников. На данный момент список от ХАМАС уже поступил израильской стороне.

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Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Оксана Попова
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