Десять жителей сектора Газа погибли в результате ударов израильской армии
Не менее десяти палестинцев погибли, более 25 получили ранения в результате возобновления боевых действий израильской армии в секторе Газа. Об этом сообщила палестинская служба гражданской обороны.
По их информации, шесть человек погибли в городе Газа, один — в Рафахе, а трое — в северных районах анклава. Все жертвы стали результатом ударов, нанесенных израильскими силами после 9:30 мск, когда должно было начаться прекращение огня.
Напомним, Израиль и ХАМАС подписали соглашение, которое касается освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа. Документ был составлен при посредничестве США, Катара и Египта. Планировалось, что первая фаза начнётся 19 января, когда ХАМАС пообещал освободить часть заложников. Офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки. Известно, что перемирие не наступило вовремя из-за непереданного Израилю списка заложников. На данный момент список от ХАМАС уже поступил израильской стороне.
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