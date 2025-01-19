Десять жителей сектора Газа погибли в результате ударов израильской армии

Не менее десяти палестинцев погибли, более 25 получили ранения в результате возобновления боевых действий израильской армии в секторе Газа. Об этом сообщила палестинская служба гражданской обороны.

По их информации, шесть человек погибли в городе Газа, один — в Рафахе, а трое — в северных районах анклава. Все жертвы стали результатом ударов, нанесенных израильскими силами после 9:30 мск, когда должно было начаться прекращение огня.