ХАМАС передал трёх израильских заложниц Красному Кресту
Al Arabiya: Движение ХАМАС передало представителям Красного Креста трёх заложниц
Стало известно, что израильские заложницы Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер были переданы движением ХАМАС Красному Кресту. Об этом сообщает издание Al Arabiya. Однако официальные власти пока не подтвердили информацию.
Заложницы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yediotnews10
По данным издания, «состояние трёх заложниц хорошее», а вертолёты Армии обороны Израиля готовы к их эвакуации. Матери девушек направляются к месту встречи. Согласно сделке, в обмен палестинская группировка получит 90 заключённых из израильских тюрем.
Вертолёт готов к эвакуации заложниц. Видео © Х / Jewish Breaking News
Ранее представитель группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющейся военным крылом палестинских радикалов из ХАМАС, опубликовал список из трёх заложниц на освобождение. Тем временем Израиль объявил о прекращении огня в Газе. Напомним, что ранее была достигнута договорённость о прекращении огня с 07.30 утра 19 января. Однако перемирие не наступило из-за того, что ХАМАС вовремя не передал список заложников.
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