Названа дата освобождения второй группы израильских заложников из Газы

25 января состоится второй этап обмена заложниками и заключёнными между движением ХАМАС и Израилем. Об этом суннитская группировка сообщила в соцсетях.

Узников отпустят из Газы в обмен на палестинских заключённых, которые находятся в тюрьмах еврейского государства. Точное число заложников, что войдут во вторую группу, в ХАМАС не озвучили.