Названа дата освобождения второй группы израильских заложников из Газы
ХАМАС отпустит из Газы вторую группу израильских заложников 25 января
25 января состоится второй этап обмена заложниками и заключёнными между движением ХАМАС и Израилем. Об этом суннитская группировка сообщила в соцсетях.
Узников отпустят из Газы в обмен на палестинских заключённых, которые находятся в тюрьмах еврейского государства. Точное число заложников, что войдут во вторую группу, в ХАМАС не озвучили.
Напомним, что ранее израильская сторона освободила 90 заключённых из тюрем в обмен на трёх заложниц, которые удерживались в секторе Газа с 2023 года. Перед возвращением члены ХАМАС вручили девушкам «подарки и сувениры».
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