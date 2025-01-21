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Регион
20 января, 22:44

Названа дата освобождения второй группы израильских заложников из Газы

ХАМАС отпустит из Газы вторую группу израильских заложников 25 января

25 января состоится второй этап обмена заложниками и заключёнными между движением ХАМАС и Израилем. Об этом суннитская группировка сообщила в соцсетях.

Узников отпустят из Газы в обмен на палестинских заключённых, которые находятся в тюрьмах еврейского государства. Точное число заложников, что войдут во вторую группу, в ХАМАС не озвучили.

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Напомним, что ранее израильская сторона освободила 90 заключённых из тюрем в обмен на трёх заложниц, которые удерживались в секторе Газа с 2023 года. Перед возвращением члены ХАМАС вручили девушкам «подарки и сувениры».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RnDmS

Тимур Хингеев
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