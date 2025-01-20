Израиль отпустил из тюрем 90 палестинских заключённых в рамках сделки с ХАМАС

Первые 90 заключённых освобождены из израильских тюрем в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС, сообщает Times of Israel. Их выпустили на свободу в обмен на трёх заложниц, которые удерживались в Газе с 2023 года.

В числе освобождённых — 78 жителей Западного берега реки Иордан, которые будут отпущены на контрольно-пропускном пункте Бейтуния рядом с тюрьмой Офер. Ещё 12 человек из Восточного Иерусалима уже доставлены в город и находятся под стражей в полицейском участке.