Одна из освобождённых ХАМАС заложниц вернулась в Израиль без двух пальцев
Освобождённая заложница Эмили Дамари. Обложка © X / Израиль по-русски
Одна из трёх заложниц, переданных Израилю движением ХАМАС в рамках мирного соглашения, вернулась на родину с тремя пальцами на одной из рук. Травму 22-летняя Эмили Дамари получила ещё 7 октября 2023 года, уточнила пресс-служба МИД еврейского государства.
«Эмили Дамари с мамой. Она потеряла два пальца, когда была ранена террористами ХАМАС 7 октября», — гласит подпись к опубликованному снимку.
После освобождения девушки были доставлены в пункт первичной помощи на юге Израиля. ЦАХАЛ подтвердила, что все бывшие заложницы в полной безопасности и в данный момент проходят медицинское обследование.
Об освобождении трёх заложниц стало известно вечером 19 января. Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер уже встретились с родными после длительного заточения. В обмен ХАМАС должен получить 90 заключённых из израильских тюрем.