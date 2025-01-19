Одна из освобождённых ХАМАС заложниц вернулась в Израиль без двух пальцев

Одна из трёх заложниц, переданных Израилю движением ХАМАС в рамках мирного соглашения, вернулась на родину с тремя пальцами на одной из рук. Травму 22-летняя Эмили Дамари получила ещё 7 октября 2023 года, уточнила пресс-служба МИД еврейского государства.

«Эмили Дамари с мамой. Она потеряла два пальца, когда была ранена террористами ХАМАС 7 октября», — гласит подпись к опубликованному снимку.