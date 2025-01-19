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19 января, 20:35

Одна из освобождённых ХАМАС заложниц вернулась в Израиль без двух пальцев

Освобождённая заложница Эмили Дамари. Обложка © X / Израиль по-русски

Освобождённая заложница Эмили Дамари. Обложка © X / Израиль по-русски

Одна из трёх заложниц, переданных Израилю движением ХАМАС в рамках мирного соглашения, вернулась на родину с тремя пальцами на одной из рук. Травму 22-летняя Эмили Дамари получила ещё 7 октября 2023 года, уточнила пресс-служба МИД еврейского государства.

«Эмили Дамари с мамой. Она потеряла два пальца, когда была ранена террористами ХАМАС 7 октября», — гласит подпись к опубликованному снимку.

После освобождения девушки были доставлены в пункт первичной помощи на юге Израиля. ЦАХАЛ подтвердила, что все бывшие заложницы в полной безопасности и в данный момент проходят медицинское обследование.

В ХАМАС после передачи трёх заложниц выступили с предупреждением к Израилю
В ХАМАС после передачи трёх заложниц выступили с предупреждением к Израилю

Об освобождении трёх заложниц стало известно вечером 19 января. Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер уже встретились с родными после длительного заточения. В обмен ХАМАС должен получить 90 заключённых из израильских тюрем.

Тимур Хингеев
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