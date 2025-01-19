В ХАМАС после передачи трёх заложниц выступили с предупреждением к Израилю

Несоблюдение израильскими властями договорённостей, достигнутых в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, скажется на оставшихся в анклаве заложниках. С таким заявлением выступил официальный представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС, группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», Абу Убайда.

В ХАМАС уточнили, если в секторе Газа не прекратится огонь, риску подвергнется весь процесс обмена пленными. Абу Убайда подчеркнул, что речь идёт «обо всех этапах соглашения». Он также заверил, что ХАМАС, в свою очередь, стремится «выполнить все условия сделки».