В ХАМАС после передачи трёх заложниц выступили с предупреждением к Израилю
Представитель ХАМАС: Несоблюдение Израилем соглашения скажется на заложниках
Несоблюдение израильскими властями договорённостей, достигнутых в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, скажется на оставшихся в анклаве заложниках. С таким заявлением выступил официальный представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС, группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», Абу Убайда.
В ХАМАС уточнили, если в секторе Газа не прекратится огонь, риску подвергнется весь процесс обмена пленными. Абу Убайда подчеркнул, что речь идёт «обо всех этапах соглашения». Он также заверил, что ХАМАС, в свою очередь, стремится «выполнить все условия сделки».
Ранее в Израиль вернулись три освобождённые заложницы. Девушек по имени Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер сопровождали военные. Вскоре они пройдут медицинский осмотр на юге страны. Всего, согласно сделке, в обмен палестинская группировка получит 90 заключённых из израильских тюрем. Напомним, что перемирие вступило в силу в 12:15 по московскому времени.
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