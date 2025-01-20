Путин поручил Лаврову работать над освобождением россиянина из плена ХАМАС
Александр Труфанов. Обложка © Telegram / Посольство Израиля в РФ
Президент России Владимир Путин призвал главу МИД Сергея Лаврова и членов Совета безопасности активизировать усилия по освобождению заложника с российским гражданством, который остается в плену у ХАМАС.
На совещании с Совбезом Путин подчеркнул важность этого вопроса, призвав коллег не забывать о судьбе нашего гражданина и сделать всё возможное для его возвращения.
«Среди остающихся заложников есть еще один человек с двойным гражданством, с российским. Я просил бы и вас по линии министерства иностранных дел, и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом и сделать всё, чтобы наш гражданин оказался на свободе», — поручил президент.
Как уже сообщал Life.ru, накануне в Израиль вернулись первые три освобождённые ХАМАС заложницы. Известно, что в число подлежащих обмену заложников попал и россиянин Александр Труфанов. Его освободят по соглашению между Израилем и ХАМАС о прекращении огня, которое накануне вступило в силу. На данный момент из израильских тюрем также были отпущены 90 палестинцев.