Путин поручил Лаврову работать над освобождением россиянина из плена ХАМАС

На совещании с Совбезом Путин подчеркнул важность этого вопроса, призвав коллег не забывать о судьбе нашего гражданина и сделать всё возможное для его возвращения.

«Среди остающихся заложников есть еще один человек с двойным гражданством, с российским. Я просил бы и вас по линии министерства иностранных дел, и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом и сделать всё, чтобы наш гражданин оказался на свободе», — поручил президент.