Россиянин Труфанов попал в список заложников, которых должен освободить ХАМАС

Россиянин Александр Труфанов попал в список из 33 заложников, которых освободят по соглашению между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. Об этом сообщила израильский посол в России Симона Гальперин.

«Мы надеемся, что это произойдёт и он действительно вернётся в рамках этой сделки», — приводит ТАСС её слова.

Дипломат добавила, что на ХАМАС лежит «ответственность за жизнь и возвращение» Труфанова.