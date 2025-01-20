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20 января, 13:03

Россиянин Труфанов попал в список заложников, которых должен освободить ХАМАС

Александр Труфанов. Обложка © Telegram / Посольство Израиля в РФ

Александр Труфанов. Обложка © Telegram / Посольство Израиля в РФ

Россиянин Александр Труфанов попал в список из 33 заложников, которых освободят по соглашению между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. Об этом сообщила израильский посол в России Симона Гальперин.

«Мы надеемся, что это произойдёт и он действительно вернётся в рамках этой сделки», — приводит ТАСС её слова.

Дипломат добавила, что на ХАМАС лежит «ответственность за жизнь и возвращение» Труфанова.

27-летний Александр Труфанов, напомним, был захвачен в плен 7 октября 2023 года. Вместе с ним были похищены его мать, бабушка и девушка. Женщины были освобождены в ноябре того же года, а сам Александр пока остаётся в заточении.

Одна из освобождённых ХАМАС заложниц вернулась в Израиль без двух пальцев
Одна из освобождённых ХАМАС заложниц вернулась в Израиль без двух пальцев

Как уже сообщал Life.ru, накануне в Израиль вернулись первые три освобождённые ХАМАС заложницы. Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер уже встретились с родными и прошли медобследование. На данный момент из израильских тюрем также были отпущены 90 палестинцев.

Наталья Демьянова
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