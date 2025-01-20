Россиянин Труфанов попал в список заложников, которых должен освободить ХАМАС
Александр Труфанов. Обложка © Telegram / Посольство Израиля в РФ
Россиянин Александр Труфанов попал в список из 33 заложников, которых освободят по соглашению между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. Об этом сообщила израильский посол в России Симона Гальперин.
«Мы надеемся, что это произойдёт и он действительно вернётся в рамках этой сделки», — приводит ТАСС её слова.
Дипломат добавила, что на ХАМАС лежит «ответственность за жизнь и возвращение» Труфанова.
27-летний Александр Труфанов, напомним, был захвачен в плен 7 октября 2023 года. Вместе с ним были похищены его мать, бабушка и девушка. Женщины были освобождены в ноябре того же года, а сам Александр пока остаётся в заточении.
Как уже сообщал Life.ru, накануне в Израиль вернулись первые три освобождённые ХАМАС заложницы. Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер уже встретились с родными и прошли медобследование. На данный момент из израильских тюрем также были отпущены 90 палестинцев.