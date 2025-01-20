Боевики ХАМАС вручили «сертификаты об освобождении» израильским заложницам
Ynet: Освобождённые израильские заложницы получили от ХАМАС «подарки на память»
Боевики из палестинской группировки ХАМАС вручили памятный подарок израильским женщинам, которых выпустили из плена при процедуре обмена. Об этом сообщает портал Ynet.
«Трое вернувшихся получили от ХАМАС сумку с «подарками и сувенирами» из Газы», — говорится в материале портала.
Сообщают, что в презент входили открытки с видами палестинского анклава, а также «сертификаты об освобождении». В Израиле сочли такой поступок «циничной и психологической эксплуатацией освобождённых женщин».
Напомним, что 19 января в Израиль вернулись первые три освобождённые ХАМАС заложницы. Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер уже встретились с родными и прошли медобследование. На данный момент из израильских тюрем были отпущены 90 палестинцев.
Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed