Боевики ХАМАС вручили «сертификаты об освобождении» израильским заложницам

Боевики из палестинской группировки ХАМАС вручили памятный подарок израильским женщинам, которых выпустили из плена при процедуре обмена. Об этом сообщает портал Ynet.

«Трое вернувшихся получили от ХАМАС сумку с «подарками и сувенирами» из Газы», — говорится в материале портала.