Путин перечислил возможные «точки соприкосновения» с администрацией Трампа
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Россия открыта к обсуждению самого широкого круга вопросов с администрацией Дональда Трампа, включая темы стратегической стабильности. Об этом заявил президент Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Глава государства отметил, что с действующей администрацией Белого дома у Кремля может быть достаточно много точек соприкосновения и поиска решения по ключевым вопросам.
«Это и вопросы стратегической стабильности, и вопросы экономики, кстати говоря», — перечислил российский лидер.
Ранее Путин охарактеризовал свои отношения с Трампом как доверительные и прагматичные, согласился на встречу с ним и заверил, что Россия, как и прежде, готова к переговорам по Украине. Однако при этом президент обратил внимание на вопросы, которые требуют особого внимания в контексте переговоров: например, то что Киев сам запретил себе вести диалог с Москвой.