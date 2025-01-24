Путин перечислил возможные «точки соприкосновения» с администрацией Трампа

Россия открыта к обсуждению самого широкого круга вопросов с администрацией Дональда Трампа, включая темы стратегической стабильности. Об этом заявил президент Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Глава государства отметил, что с действующей администрацией Белого дома у Кремля может быть достаточно много точек соприкосновения и поиска решения по ключевым вопросам.