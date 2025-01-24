СМИ узнали о готовности Трампа выполнить требование Зеленского для переговоров с РФ

Команда президента США Дональда Трампа готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного западного дипломата.

«Скептицизм Трампа в отношении поддержки Украины, возможно, смягчился», — говорится в материале.

При этом взамен, полагает собеседник агентства, Трамп может ожидать, что Европа возьмёт на себя большую долю бремени по обеспечению любой потенциальной сделки. Европейцы понимают, что Штаты ждут от них предоставления основной части миротворцев, поскольку Трамп считает украинский конфликт чисто «европейским делом». Сейчас в Европе продолжают обсуждение, чтобы предложить Вашингтону конкретные шаги.

Другой западный дипломат сообщил агентству, что Белый дом также дал понять, что не собирается напрямую участвовать в восстановлении Незалежной, поскольку, как считают в Вашингтоне, этим займётся частный сектор.