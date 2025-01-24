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Регион
24 января, 08:31

Захарова заявила, что Россия ждёт от Трампа «реальных действий»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Москва отреагировала на высказывания президента США Дональда Трампа, касающиеся разрешения конфликта на Украине и улучшения российско-американских отношений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала это как позитивную тенденцию, но отметила, что необходимы конкретные шаги.

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Спикер МИДа напомнила, что 21 января президент России Владимир Путин сказал, что мы зафиксировали те заявления, которые были сделаны президентом США Трампом относительно необходимости прекращения украинского конфликта и восстановления отношений с Россией.

«Это действительно положительная динамика, однако важно не только делать заявления, но и переходить к их практическому осуществлению», — констатировала Захарова.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил о желании немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и положить конец украинскому конфликту. А за несколько дней до этого Трамп пригрозил России жёсткими санкциями в случае отсутствия соглашения о завершении конфликта на Украине, при этом подчеркнув, что не хочет новых ограничений, поскольку ему «очень нравится русский народ».

Марина Фещенко
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