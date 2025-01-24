Захарова заявила, что Россия ждёт от Трампа «реальных действий»
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Москва отреагировала на высказывания президента США Дональда Трампа, касающиеся разрешения конфликта на Украине и улучшения российско-американских отношений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала это как позитивную тенденцию, но отметила, что необходимы конкретные шаги.
Спикер МИДа напомнила, что 21 января президент России Владимир Путин сказал, что мы зафиксировали те заявления, которые были сделаны президентом США Трампом относительно необходимости прекращения украинского конфликта и восстановления отношений с Россией.
«Это действительно положительная динамика, однако важно не только делать заявления, но и переходить к их практическому осуществлению», — констатировала Захарова.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о желании немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и положить конец украинскому конфликту. А за несколько дней до этого Трамп пригрозил России жёсткими санкциями в случае отсутствия соглашения о завершении конфликта на Украине, при этом подчеркнув, что не хочет новых ограничений, поскольку ему «очень нравится русский народ».