Захарова заявила, что Россия ждёт от Трампа «реальных действий»

Москва отреагировала на высказывания президента США Дональда Трампа, касающиеся разрешения конфликта на Украине и улучшения российско-американских отношений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала это как позитивную тенденцию, но отметила, что необходимы конкретные шаги.

Спикер МИДа напомнила, что 21 января президент России Владимир Путин сказал, что мы зафиксировали те заявления, которые были сделаны президентом США Трампом относительно необходимости прекращения украинского конфликта и восстановления отношений с Россией.