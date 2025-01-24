«Не должен был допустить»: Трамп обвинил Зеленского в желании воевать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не является безупречным и должен был предотвратить начало специальной военной операции на Украине.

«Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас всё уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», — заявил республиканец в интервью телеканалу Fox News.

Трамп добавил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать.

Кроме того, американский президент признал, что Российская армия превосходит украинскую по мощности, добавив, что в случае продолжения конфликта, США могут ввести новые санкции и пошлины против Москвы.