Трамп, не сумевший завершить СВО за сутки, резко сменил тактику

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою стратегию в отношении конфликта в Украине и, по всей видимости, намерен оказать даже большее давление на Россию, чем его предшественник Джо Байден. Об этом сообщает китайское издание Asia Times.

Автор статьи указывает, что попытка Трампа быстро завершить военные действия в Украине не увенчалась успехом, и в своей инаугурационной речи он не упомянул о стране. Тем не менее, он резко раскритиковал Россию и её президента Владимира Путина, призывая его прекратить конфликт и угрожая введением новых антироссийских санкций.

В статье подчеркивается, что многие из этих мер уже были инициированы Байденом, который запретил импорт почти всех товаров из России и ввёл санкции против ключевых российских организаций и личностей. Однако Трамп готов «идти дальше, чем Байден» в этом вопросе.

По мнению автора, новый президент США продолжает политику своего предшественника по изоляции России и оказанию на неё давления, но делает это не ради поддержки Киева, а с целью остановить вооружённый конфликт «независимо от итогов». Он стремится добиться соглашения о прекращении огня между сторонами до обсуждения конкретных условий.