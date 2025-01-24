«Не отвечает за базар»: Коц оценил идею Трампа закончить конфликт на Украине за 100 дней
Военкор Коц не верит в идею Трампа закончить конфликт на Украине за 100 дней
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Президент США Дональд Трамп не сможет закончить конфликт на Украине за 100 дней, полагает военкор Александр Коц. По его словам, американский лидер поставил перед своим спецпосланником Китом Келлогом невыполнимую задачу, потому что на данной стадии конфликта ни одна из сторон не готова капитулировать.
В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт призвал не воспринимать всерьёз слова Трампа. Он подчеркнул, что новый хозяин Белого дома в своей инаугурационной речи исказил ряд фактов, в частности, касательно уровня инфляции в США. Также военкор указал, что Владимир Зеленский не готов заключить сделку.
«Я призываю не относиться всерьез, в том числе, ко многой информации, которая теперь будет ретранслироваться даже через Трампа. <...> Трамп уже говорил, что и Зеленский готов к сделке, а тот это опровергает, это такой фирменный стиль Трампа — как говорили у нас в 90-е, «не отвечать за свой базар», — отметил Коц.
Тем не менее, он подчеркнул, что политика Трампа будет влиять на ситуацию в мире в целом и в России в частности. Эксперт добавил, что США на данный момент являются главными спонсорами Украины. Размер их вливаний в период конфликта доходит до 200 миллиардов долларов, в то время как у ЕС — чуть больше 100.
Напомним, ранее Дональд Трамп поставил дедлайн по конфликту на Украине, поручив закончить его за 100 дней. Тем временем в Совете Федерации рассказали, что не так со «100 днями» Дональда Трампа. А в Госдуме раскрыли, как Трамп может доказать решимость завершить конфликт на Украине за 100 дней. Тем не менее, в Британии задумали помешать Трампу завершить конфликт на Украине за 100 дней.