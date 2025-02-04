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Регион
4 февраля, 08:56

«Продолжение хаотичного пути»: В Госдуме оценили возобновление поставок оружия Украине от США

Депутат Шеремет назвал поставки оружия Киеву плохим стимулом для урегулирования

Возобновление поставок американского оружия на Украину создаёт дополнительные преграды и является плохим стимулом для урегулирования ситуации и начала переговоров между Россией и США. Так ситуацию оценил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Поставки новых партий оружия могут только затянуть конфликт и усугубить ситуацию, увеличив количество жертв с двух сторон. Это плохая тенденция, связанная с продолжением хаотичного пути, которого придерживался бывший президент США Байден», цитирует парламентария РИА «Новости».

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По его словам, никакое летальное оружие не даст Киеву преимущество на фронте и не сможет повлиять на ход СВО.

Напомним, после прихода к власти Дональд Трамп приостановил финансовую помощи другим странам, что привело к прекращению как военной, так и экономической поддержки Украины. В феврале, как стало известно агентству Reuters, Штаты вновь начали отправлять оружие на Украину после январской паузы.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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