Возобновление поставок американского оружия на Украину создаёт дополнительные преграды и является плохим стимулом для урегулирования ситуации и начала переговоров между Россией и США. Так ситуацию оценил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Поставки новых партий оружия могут только затянуть конфликт и усугубить ситуацию, увеличив количество жертв с двух сторон. Это плохая тенденция, связанная с продолжением хаотичного пути, которого придерживался бывший президент США Байден», — цитирует парламентария РИА «Новости».