«Продолжение хаотичного пути»: В Госдуме оценили возобновление поставок оружия Украине от США
Депутат Шеремет назвал поставки оружия Киеву плохим стимулом для урегулирования
Возобновление поставок американского оружия на Украину создаёт дополнительные преграды и является плохим стимулом для урегулирования ситуации и начала переговоров между Россией и США. Так ситуацию оценил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Поставки новых партий оружия могут только затянуть конфликт и усугубить ситуацию, увеличив количество жертв с двух сторон. Это плохая тенденция, связанная с продолжением хаотичного пути, которого придерживался бывший президент США Байден», — цитирует парламентария РИА «Новости».
По его словам, никакое летальное оружие не даст Киеву преимущество на фронте и не сможет повлиять на ход СВО.
Напомним, после прихода к власти Дональд Трамп приостановил финансовую помощи другим странам, что привело к прекращению как военной, так и экономической поддержки Украины. В феврале, как стало известно агентству Reuters, Штаты вновь начали отправлять оружие на Украину после январской паузы.
Life.ru