Решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансовой помощи другим странам привело к прекращению как военной, так и экономической поддержки Украины, сообщает американская газета The Washington Post. По информации издания, это также затрагивает прямые финансовые вливания.

Согласно информации, опубликованной в газете, указ, подписанный президентом, оказывает влияние на финансирование инициатив Агентства США по международному развитию (USAID). С начала февраля 2022 года через это агентство Украине было выделено более $7,6 миллиарда в рамках гуманитарной и развивающей помощи.

Ранее стало известно о решении команды Дональда Трампа приостановить на три месяца финансовую помощь некоторым странам. В списке государств оказалась и Украина. В то же время поддержка Израиля и Египта продолжилась. Трамп решил, что предоставление помощи другим государствам может быть возобновлено после истечения установленного срока, при этом каждая программа будет рассматриваться отдельно. В мире посчитали, что это начало конца украинского конфликта.