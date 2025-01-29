В России призвали Трампа перейти от слов к делу для сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп пока не озвучил конструктивных подходов по завершению конфликта на Украине. Сейчас с его стороны звучит только общая риторика. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Американский президент говорит о готовности начать диалог, но это больше похоже на попытку показать своё влияние или заранее обозначить свою позицию. При этом никаких реальных шагов или конструктивных идей от него не поступало», — отметил Мирошник в эфире радио «Комсомольская правда».