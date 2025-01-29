В России призвали Трампа перейти от слов к делу для сделки по Украине
Посол Мирошник не видит у Трампа конструктивных подходов по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп пока не озвучил конструктивных подходов по завершению конфликта на Украине. Сейчас с его стороны звучит только общая риторика. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Американский президент говорит о готовности начать диалог, но это больше похоже на попытку показать своё влияние или заранее обозначить свою позицию. При этом никаких реальных шагов или конструктивных идей от него не поступало», — отметил Мирошник в эфире радио «Комсомольская правда».
Дипломат добавил, что Трамп пока только показал желание, что хочет остановить кровопролитие на Украине.
Напомним, ещё во время предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что если станет президентом США, то завершит украинский конфликт за 24 часа. Затем он отступил от своих же слов, и теперь глава Белого дома поставил задачу перед командой урегулировать вопрос за 100 дней. В первую очередь он хочет встретиться с Владимиром Путиным, который, к слову, тоже не против диалога с американским коллегой. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседа пройдёт, как оба президента сочтут её целесообразной.