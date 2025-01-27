Песков: Путин и Трамп сами определят время, место и перспективы встречи
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Перспективы, возможность и место личной встречи будут определять сами президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что беседа произойдёт, когда оба политика сочтут её целесообразной.
«Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор», — пояснил Песков.
Ранее Владимир Путин заявил, что он готов встретиться с Дональдом Трампом. Российский президент также назвал свои отношения с американским коллегой доверительными и прагматичными. Он добавил, что украинского кризиса не случилось бы при Трампе. Кроме того, вчера глава США сказал, что их беседа с лидером РФ состоится уже совсем скоро.