Песков: Путин и Трамп сами определят время, место и перспективы встречи

Перспективы, возможность и место личной встречи будут определять сами президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что беседа произойдёт, когда оба политика сочтут её целесообразной.