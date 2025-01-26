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Регион
26 января, 08:24

«Жест доверия»: Кнайсль объяснила, что нужно сделать перед рукопожатием Путина и Трампа

Кнайсль: Встреча Путина и Трампа потребует большой дипломатической работы

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Перед встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом необходимо провести большую дипломатическую работу, а её результатом станет рукопожатие двух лидеров. Такое мнение выразила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращён с обеих сторон за последние четыре-пять лет, я думаю, что это был бы жест доверия — увеличить дипломатический персонал, возобновить определённые технические контакты в области культуры и спорта. Но начать нужно с этого, рукопожатие между президентами — последнее» — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Кнайсль уточнила, что не стоит начинать контакты России и США сразу с рукопожатия президентов, а после решать бюрократические вопросы. По словам экс-главы австрийского дипведомства, то должно происходить «снизу вверх». Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ добавила, что здесь дело не только в доверии.

«Мы должны выйти за рамки создания атмосферы и создать условия, при которых это рукопожатие [Путина и Трампа], эта встреча, эта пресс-конференция — всё это должно основываться на очень хорошо подготовленной твёрдой почве, и это может быть только, так сказать, результатом, перед этим нужно проделать много другой работы», — подытожила Кнайсль.

Трамп пообещал поговорить с Путиным уже скоро
Трамп пообещал поговорить с Путиным уже скоро

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о желании немедленно встретиться с Владимиром Путиным для переговоров об окончании конфликта на Украине. Примечательно, что президент США готов встреться с российским коллегой в любое время. Тем не менее Москва не получала от Вашингтона никаких конкретных предложений. Однако Путин согласился на встречу с Трампом. Политолог считает, что у американской стороны сейчас нет конкретной позиции, поэтому она продолжает держать общество в напряжении.

Дарья Нарыкова
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