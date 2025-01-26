«Жест доверия»: Кнайсль объяснила, что нужно сделать перед рукопожатием Путина и Трампа

Перед встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом необходимо провести большую дипломатическую работу, а её результатом станет рукопожатие двух лидеров. Такое мнение выразила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращён с обеих сторон за последние четыре-пять лет, я думаю, что это был бы жест доверия — увеличить дипломатический персонал, возобновить определённые технические контакты в области культуры и спорта. Но начать нужно с этого, рукопожатие между президентами — последнее» — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Кнайсль уточнила, что не стоит начинать контакты России и США сразу с рукопожатия президентов, а после решать бюрократические вопросы. По словам экс-главы австрийского дипведомства, то должно происходить «снизу вверх». Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ добавила, что здесь дело не только в доверии.