«Жест доверия»: Кнайсль объяснила, что нужно сделать перед рукопожатием Путина и Трампа
Кнайсль: Встреча Путина и Трампа потребует большой дипломатической работы
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Перед встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом необходимо провести большую дипломатическую работу, а её результатом станет рукопожатие двух лидеров. Такое мнение выразила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращён с обеих сторон за последние четыре-пять лет, я думаю, что это был бы жест доверия — увеличить дипломатический персонал, возобновить определённые технические контакты в области культуры и спорта. Но начать нужно с этого, рукопожатие между президентами — последнее» — приводит РИА «Новости» слова дипломата.
Кнайсль уточнила, что не стоит начинать контакты России и США сразу с рукопожатия президентов, а после решать бюрократические вопросы. По словам экс-главы австрийского дипведомства, то должно происходить «снизу вверх». Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ добавила, что здесь дело не только в доверии.
«Мы должны выйти за рамки создания атмосферы и создать условия, при которых это рукопожатие [Путина и Трампа], эта встреча, эта пресс-конференция — всё это должно основываться на очень хорошо подготовленной твёрдой почве, и это может быть только, так сказать, результатом, перед этим нужно проделать много другой работы», — подытожила Кнайсль.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о желании немедленно встретиться с Владимиром Путиным для переговоров об окончании конфликта на Украине. Примечательно, что президент США готов встреться с российским коллегой в любое время. Тем не менее Москва не получала от Вашингтона никаких конкретных предложений. Однако Путин согласился на встречу с Трампом. Политолог считает, что у американской стороны сейчас нет конкретной позиции, поэтому она продолжает держать общество в напряжении.