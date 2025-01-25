Не только звонок, но и встреча: Политолог назвал условие для переговоров Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Тема переговоров глав государств «в самое ближайшее время» активно подогревается и политиками, и журналистами, и блогерами, однако до реальных шагов пока не дошло. Всё дело в том, что для этого ещё не назрели условия, уверен политолог Александр Асафов.

По его словам, Путин и Трамп могут не только созвониться, но и встретиться лично. Тем не менее, у американской стороны сегодня нет конкретной позиции, поэтому она продолжает держать общество в напряжении. Эксперт подчеркнул, что для переговоров президентов необходимо больше конкретики.