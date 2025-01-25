Не только звонок, но и встреча: Политолог назвал условие для переговоров Путина и Трампа
Политолог Асафов: Путин и Трамп могут не только созвониться, но и встретиться
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Тема переговоров глав государств «в самое ближайшее время» активно подогревается и политиками, и журналистами, и блогерами, однако до реальных шагов пока не дошло. Всё дело в том, что для этого ещё не назрели условия, уверен политолог Александр Асафов.
По его словам, Путин и Трамп могут не только созвониться, но и встретиться лично. Тем не менее, у американской стороны сегодня нет конкретной позиции, поэтому она продолжает держать общество в напряжении. Эксперт подчеркнул, что для переговоров президентов необходимо больше конкретики.
«Как только у американцев будет понимание конкретных позиций, конкретных предложений, а не только словесных интервенций, которые мы наблюдаем сейчас, я думаю, состоится и звонок, и встреча», — объяснил собеседник РИА «ФедералПресс».
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о желании немедленно встретиться с Владимиром Путиным для переговоров об окончании украинского конфликта. Примечательно, что президент США готов встреться с российским коллегой в любое время. Тем не менее, Москва не получала от Вашингтона никаких конкретных предложений. Однако Путин согласился на встречу с Трампом.