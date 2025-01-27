«Начало конца?!» Украине предрекли капитуляцию из-за приказа Трампа

Украинский конфликт может закончиться уже в ближайшее время, о чём сигнализирует решение команды нового президента США Дональда Трампа о приостановке на три месяца финансовой помощи другим государствам. Свои мнением о сроках окончания противостояния поделилась в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко.

Напомним, президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность подписал указ о заморозке на три месяца предоставления помощи другим государствам в связи с тем, что это не соответствуют американским интересам и ценностям. В числе этих стран – Украина. При этом помощь Израилю и Египту продолжится.