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Регион
27 января, 07:42

«Начало конца?!» Украине предрекли капитуляцию из-за приказа Трампа

Журналистка Панченко: Остановка помощи Киеву от США может закончить конфликт

Украинский конфликт может закончиться уже в ближайшее время, о чём сигнализирует решение команды нового президента США Дональда Трампа о приостановке на три месяца финансовой помощи другим государствам. Свои мнением о сроках окончания противостояния поделилась в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко.

«Начало конца конфликта?» — коротко прокомментировала она соответствующее решение администрации Трампа.

Дырявый карман дяди Сэма. Сколько США потратили на финансирование Украины и других стран
Дырявый карман дяди Сэма. Сколько США потратили на финансирование Украины и других стран

Напомним, президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность подписал указ о заморозке на три месяца предоставления помощи другим государствам в связи с тем, что это не соответствуют американским интересам и ценностям. В числе этих стран – Украина. При этом помощь Израилю и Египту продолжится.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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