Дырявый карман дяди Сэма. Сколько США потратили на финансирование Украины и других стран Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ по оказанию иностранной помощи для проверки их соответствия целям политики США. О каких странах и проектах может идти речь? 23 января, 21:15 В украинский конфликт США вбрасывают сотни миллиардов долларов с неясным для себя прогнозом. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kowit Lanchu, DCStockPhotography

Похоже, указ Трампа о приостановке на 90 дней всех государственных программ по оказанию иностранной помощи может коснуться лишь второстепенных трат США. Подпадут ли под остановку финансовые потоки, идущие на Украину, Тайвань или в Израиль, на которые сейчас США в совокупности тратят сотни миллиардов долларов для поддержания их военного потенциала, — неясно. Опрошенные Life.ru российские эксперты сходятся во мнении, что как минимум в их случае сделать это практически невозможно.

Когда США начали финансировать другие страны

Экономико-политическая экспансия США по всему миру началась со Второй мировой войны. После её окончания — летом 1947 года — тогдашний госсекретарь Соединённых Штатов Джордж Маршалл предложил план восстановления разрушенной Европы, который поддержали страны Европы, в тот момент находившиеся в зоне влияния союзных войск.

Выступление президента США Г. Трумэна перед Конгрессом 12 марта 1947 года. Фото © Wikipedia / Harry S. Truman Library & Museum

«План Маршалла» возник не спонтанно. За несколько месяцев до этого президент Гарри Трумэн во время своего выступления в Конгрессе представил обширную программу по «спасению Европы от советской экспансии», которую впоследствии назвали «доктриной Трумэна». Она была направлена на борьбу с усилившимися в мире коммунистическими настроениями и была необходима для обоснования помощи США другим странам.

Русофобский документ подвергался критике. Бывший вице-президент США, сторонник развития советско-американского сотрудничества Генри Уоллес тогда даже назвал его инструментом холодной войны против СССР. Тем не менее доктрина заработала.

В соответствии с ней страны Западной Европы получали от американцев большие деньги (с апреля 1948-го по декабрь 1951 года им было выделено 13 млрд долларов, или более 150 млрд по современному курсу), а взамен те обязаны были изгнать из всех ветвей власти коммунистов и социалистов и развиваться строго по лекалам, созданным в Вашингтоне.

В результате начавшиеся структурные изменения в экономической политике стран-участников уже тогда заложили фундамент для развития глобализации и становления однополярного мира со Штатами во главе.

Как появилось USAID

На волне успеха плана Маршалла в 1961 году было создано Агентство США по международному развитию (USAID) — высший федеральный орган государственного управления в области оказания помощи за рубежом.

Заявленные официальные цели звучат благородно: помощь нуждающимся странам практически во всех сферах деятельности: науке, медицине, экономике, продовольственной безопасности, в сфере соблюдения прав человека и т.д. В реальности задачами подобных организаций являются создание центров противодействия действующей власти, внедрение и распространение проамериканских нарративов. Последствия успешной работы USAID и прочих негосударственных фондов можно увидеть на Украине. Это самый яркий и печальный пример.

В России организация работала с 1992-го по 2012 год, и в итоге российские власти прекратили деятельность USAID, признав её антироссийской. Можно напомнить ряд «достижений» организации: в 90-х агентство участвовало в разработке проекта ельцинской конституции РФ, активно сотрудничало и спонсировало такие одиозные организации, как Московская Хельсинкская группа, Институт Гайдара, ассоциация «Голос»*, общества «Мемориал»* и «Трансперенси интернешнл»*.

Увы, в ряде постсоветских республик подобные USAID организации (например, структуры Джорджа Сороса) смогли прочно закрепиться и стать институтами влияния на государства.

Сколько США тратят на «мягкую силу»

Аббревиатура USAID знакома многим гражданам постсоветского пространства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Вероятно, указ Трампа затронет и программы USAID. У большинства жителей постсоветских республик сейчас она ассоциируется с термином «мягкая сила». На 2025 год организация запросила у Правительства США 43 миллиарда долларов. Зона деятельности организации — почти весь земной шар.

— Безусловно, нужно понимать, что эти деньги и есть элемент «мягкой силы», или по-простому «народной дипломатии», к которой американцы, по крайней мере, раньше прибегали часто, — говорит доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев.

Больше всего в этом году американцы планируют потратить на Африку — на работу на континенте заложено почти 8 млрд долларов. 7,6 млрд будут потрачены на государства Ближнего Востока, ещё 2,2 млрд — Центральной и Южной Америки. Почти полтора миллиарда достанется разным НКО и фондам стран Восточной Азии, чуть более миллиарда — Южной и Центральной Азии. На Евразийский регион планируется потратить 1,26 млрд.

Колоссальные на первый взгляд суммы. На самом деле они составляют примерно 1% от доходной части бюджета США — например, в 2025 году она составит почти 5,5 триллиона долларов. С помощью этих денег американское правительство занимается «поддержкой демократии в развивающихся странах мира», а, по сути, реализует собственные интересы. С годами стало понятно, что таким образом американцы строили однополярный мир с собой во главе.

Впрочем, мир со времён первых «оранжевых революций» изменился настолько, что проверенные методы развала государств работать перестают. Россия стала первой страной, где инструменты «мягкой силы» в виде различных НКО, правозащитников, гражданских активистов и прочих не сработали — народ и власть оказались мудрее и сильнее.

На какие страны США потратились больше всего

На первом месте в топе расходов на иностранную помощь, конечно, находится Украина. Её потеря для США и Запада в целом, по мнению доктора политических наук, профессора, главного научного сотрудника Института социологии РАН Александра Гусева, будет означать убытки в триллионы долларов. Причём это касается как прямых потерь, связанных с богатыми недрами страны, так и непрямых, которые неизбежно будут расти вследствие падения влияния трансатлантистов в мире.

Потеря Украины для Запада будет означать триллионные убытки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Ситуация с Незалежной для Штатов сейчас уникальна — именно через неё проходит водораздел между старым и новым миром, в котором американское лидерство отнюдь не очевидно. Поэтому реальное количество денег, затраченных администрацией ушедшего с поста президента Джо Байдена, было поистине зашкаливающим.

— Важно понимать, что зарубежное финансирование ведётся по многим каналам и каждый из них представляет собой не ручейки, а целые реки денег. В нём участвуют Минфин США, Госдеп, ЦРУ, АНБ и ещё множество разных фондов, поэтому суммы, фигурирующие в публичной плоскости, могут вовсе не отражать действительность, — говорит Александр Гусев.

Реальные расходы, которые несут американцы, поддерживая Незалежную, могут значительно превышать 300–400 млрд долларов. Однако из них режиму Зеленского достаётся не так и много — основные деньги так и остаются в США в виде прибыли тех же оружейных предприятий. Поэтому озвученную украинцами сумму помощи в 95,2 млрд долларов Гусев допускает как соответствующую действительности.

Вторым по объёмам помощи после Украины является Израиль, однако в отличие от неё еврейскому государству достаются почти все выделяемые средства. Опубликованная сумма почти в 18 млрд долларов, выделенная стране с 2023 года после вторжения боевиков из Палестины, может быть лишь верхушкой айсберга. Кроме Израиля значительные средства поступают по соседству — в Иорданию (9 млрд долларов), которую американцы рассматривают как произраильский плацдарм.

Деньги, выделяемые США важным для себя странам. Инфографика © Life.ru

Приоритетным направлением для себя США считают Тайвань, однако размеры помощи ему, по крайней мере пока, невелики. По словам Александра Гусева, это связано с тем, что регион сам по себе развитый и богатый, способный нести военные затраты самостоятельно. Тем не менее помощь американцев может колебаться в пределах 1,2 млрд долларов.

А вот запланированную США помощь Египту в размере почти полутора миллиардов долларов политолог считает попыткой давления на власти страны, которые решили вступить в БРИКС и присоединиться к клубу неамериканоцентричных государств. Деньги, по мнению эксперта, достанутся оппозиции для борьбы с президентом арабской республики Абдул-Фаттахом Ас-Сиси.

Как на Украине отреагировали на инициативу Трампа

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Судя по украинским СМИ, в Киеве не верят в остановку финансирования украинской военной машины. Некоторые депутаты Верховной рады заявляли, что приостановка на три месяца не скажется на Украине, поскольку уже полученных денег вполне хватит для того, чтобы пройти назначенное Трампом «время аудита», а дальше, дескать, всё вернётся на круги своя.

А местный Центр противодействия дезинформации, работающий под крышей Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), поспешил «успокоить» украинцев тем, что инициатива Трампа касается только деятельности «различных агентств ООН». Мол, Незалежная получает помощь в рамках программ Presidential Drawdown (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) и Foreign Military Financing (FMF) — «и это другое». То есть устами органа СНБОУ гражданам Незалежной объявили, что война для них не закончится.

* Входит в реестр юрлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы Евгений Кузнецов