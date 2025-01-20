Pink против Floyd. Как мир музыкантов и кинозвёзд разделился на поклонников и противников России Многие известные музыканты и звёзды не остались в стороне от политики и определились со своей позицией, в том числе по СВО. Непримиримые враги есть даже среди участников одной группы. Life.ru выяснил, кто из селебрити поддерживает Россию, а кто Украину? 19 января, 21:15 В чём причина 40-летнего конфликта между Уотерсом и Гилмором из группы Pink Floyd. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina, Colin N. Perkel, © Getty Images / Ernesto Ruscio

Война миров в Pink Floyd

Легендарная рок-группа, на музыке которой выросло не одно поколение, продолжает демонстрировать противоречия, накопленные ещё с 1985 года, когда её тогдашний лидер — басист Роджер Уотерс — официально объявил о конце Pink Floyd и об уходе из группы, а гитарист коллектива Дэвид Гилмор, вопреки желанию Уотерса, сохранил проект и после этого выпускал альбомы на протяжении ещё девяти лет.

С того момента музыканты превратились в конкурентов и много лет боролись за право на оставленное наследие с помощью судов и громких публичных заявлений. А в последние годы разница их подходов и к творчеству, и к жизни в целом, похоже, перекочевала и в политическую плоскость. Причём даже кажется, будто конфликт совсем не подвержен влиянию извне.

Роджер Уотерс

Уотерс — один из в общем немногих мировых звёзд, кто прямо и недвусмысленно поддерживает Россию ещё с 2014 года. Например, тогда события Майдана он назвал незаконным переворотом, организованным США, а в 2022-м музыкант однозначно обвинил администрацию пока ещё действующего президента Джо Байдена в развязывании войны на Украине.

Основатель легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

— Президент Байден? Он подливает масла в огонь на Украине, это серьёзное преступление. Почему США не призовут президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой ужасной, чудовищной войне? — задавался вопросом артист.

По мнению Уотерса, российская спецоперация стала лишь ответом на расширение блока НАТО к границам РФ, а не беспричинной агрессией, которую ей приписывает Коллективный Запад. Музыкант даже писал письма Зеленскому и его супруге Елене с просьбой прекратить бессмысленное кровопролитие.

Несмотря на обилие критики в свой адрес, политическую травлю, Роджер Уотерс по-прежнему напоминает миру, что именно Россия спасла человечество от фашизма, и требует уважения к интересам страны. В ответ в Незалежной его внесли в список врагов Украины на печально известном сайте «Миротворец».

Дэвид Гилмор

Дэвид Гилмор же публично занял прямо противоположную позицию. На волне русофобской истерики гитарист удалил композиции группы со стриминговых сервисов в России и Белоруссии. А в самом начале СВО от имени Pink Floyd он записал сингл Hey Hey Rise Up, вокальную партию в которой исполнил лидер украинской группы «Бумбокс», ярый русофоб и вэсэушник Андрей Хлывнюк. Текст и мелодия композиции — это марш сечевых стрельцов (национального формирования в составе армии Австро-Венгрии), ставший популярным в Незалежной в последние годы.

Занятно, что западная пресса в тот момент немедленно взорвалась заголовками вроде «Pink Floyd воссоединились, чтобы поддержать Украину». На композиции лидер группы сумел заработать около 600 тыс. долларов — и эти деньги он в итоге перевёл на Украину.

Гитарист коллектива Дэвид Гилмор. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Комментируя акцию, Гилмор заявил, что его позицию по Незалежной сформировала невестка-украинка (у музыканта четверо сыновей, включая приёмного, но есть ли у кого-то из них украинская жена, доподлинно не знает даже британская пресса). Жаловался, что, дескать, его внуки теперь не могут приехать на свою родину, чтобы узнать свои корни.

Вряд ли Гилмор глупее Уотерса. Возможно, его решение энергично и ярко поддерживать Украину могло быть продиктовано желанием снова отзеркалить не менее яркую позицию конкурента, однако всё может оказаться сложнее — с 2003 года музыкант является командором ордена Британской империи. Злые языки в британских соцсетях поговаривают, что этот чин может накладывать значительные ограничения на свободу политических взглядов своего носителя и задавать тон его общественной деятельности.

Американские конъюнктурщики

Американские звёзды музыки и кино, как показали события прошлого года, умеют демонстрировать гибкость своей политической позиции в зависимости от политической конъюнктуры в США. Откровенно сдающий в плане физического и ментального здоровья Джо Байден и энергично ведущий свою предвыборную кампанию Дональд Трамп заставили многих селебрити пересмотреть своё отношение к России. Очень заметно, что некоторые некогда непримиримые борцы за Украину либо замолчали, либо даже стали заигрывать с российскими поклонниками.

Актёр Джордж Клуни переобулся

В прошлом году в оказию попал и 63-летний голливудский актёр Джордж Клуни. В мае 2024 года директор по юридическим вопросам одного из проектов фонда Клуни «За справедливость» (Clooney Foundation for Justice) Анна Нейстат в интервью радиостанции «Голос Америки»* заявила, что организация Джорджа Клуни планирует добиваться уголовного преследования за пределами РФ всех российских журналистов, освещающих СВО.

Делать это Нейстат планировала подленько — чтобы в отношении россиян выписывались «закрытые ордера на арест». Таким образом, по её мнению, жертвы заранее не смогут знать, что на них охотятся, и будут спокойно выезжать из России в страны Запада прямиком в руки местной Фемиды.

Актёр Джордж Клуни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Matteo Chinellato

На эту инициативу жёстко отреагировали в МИДе России и даже Администрации Президента. Там Джорджа и Амаль (это супруга актёра) Клуни, а также сотрудников их фонда назвали безумцами и обвинили в «травле по политическим мотивам и этническому признаку». После этого владелец Clooney Foundation for Justice публично оправдывался, что, мол, его подчинённая просто «неправильно выразилась», а сам он против журналистов никогда бы не пошёл, хотя бы потому, что и сам является сыном журналиста.

Как указано на странице Clooney Foundation for Justice, это организация левоцентристского толка, близкая к Демократической партии США. На сайте можно увидеть, что фонд борется с несправедливостью исключительно в странах, где царит тоталитаризм с точки зрения американского правящего класса. Например, в России супруги Клуни поддерживают только признанных государством иноагентов и террористов.

При этом занятно, что Джордж Клуни, много лет жертвующий деньги демократам, в 2024 году делать это перестал. Как выяснил Life.ru, на прошлых президентских выборах он перечислил Фонду победы Байдена (Biden Victory Fund) полмиллиона долларов, став среди частных лиц одним из крупнейших спонсоров избирательной кампании Джо Байдена.

Ранее он также оплачивал избирательные кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы, а вот в прошлом году спонсировать Комитет президентской кампании Камалы Харрис — «Харрис в президенты» — почему-то не стал. Лишь его деловой партнёр и исполнительный директор фонда Клуни Дэвид Прессман перечислил ей символические 2,8 тыс. долларов.

Похоже, актёр внимательно следит за политической повесткой в США — и публично ссориться с Россией в условиях перехода власти к Дональду Трампу, а также общих ожиданий улучшения российско-американских отношений ему сейчас не с руки.

Джаред Лето мечтает о Москве

Американский рокер Джаред Лето на стороне Украины последовательно выступал ещё с 2014 года — строго в соответствии с позицией прежних хозяев американского Белого дома Барака Обамы и Джо Байдена.

Напомним, в марте того года, получив «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана (кстати, за роль трансгендерной женщины), он прямо на церемонии награждения разразился трогательной речью в адрес бунтовавших на Майдане украинцев.

Рокер Джаред Лето. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DFree

Уже спустя несколько дней певец повёз свою группу 30 Seconds to Mars на Украину. В Киеве он посетил лагерь Евромайдана и, как писала американская пресса, «отдал дань уважения тем, кто погиб в столкновениях с полицией, и сфотографировался у мемориала».

В очередной раз свою солидарность с Незалежной Лето продемонстрировал и в марте 2022 года.

— Моим друзьям и семье на Украине: мое сердце разрывается из-за того, что ситуация обострилась таким разрушительным образом, — написал артист в бывшем «Твиттере». — Посылаю мысли вам и вашим близким в это хаотичное и разрушительное время.

Всё десятилетие украинцы слали миллионы сердечек на его страницы в соцсетях, пока в прошлом году музыкант не сменил риторику. В октябре на концерте в сербском Белграде Лето обратился к аудитории и попросил поднять руки присутствующих в зале россиян. Оказалось, их было много. И тогда артист вдруг неожиданно заверил, что его группа обязательно вернётся в Россию с гастролями.

— Ребят, мы скучали по вам. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Вернёмся в Сербию, доедем до Санкт-Петербурга, заедем в Москву, заскочим в Киев. Зажжём и оторвёмся вместе со всеми как надо, — заявил музыкант под одобрительный рёв толпы.

Несмотря на бурное негодование в Незалежной, которое подхватил даже МИД страны, заявивший, что «не может быть никакого умиротворения для России», Лето никак не оправдался и не извинился за свои слова.

* Организация внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов