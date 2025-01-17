Байден тайно обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
Байден заявил, что обещал Путину не размещать ЯО на Украине и не брать её в НАТО
Президент США Джо Байден сообщил, что общался с российским коллегой Владимиром Путиным в начале спецоперации и дал обещание никогда не поставлять на украинскую территорию ядерное вооружение, а также не выполнять просьбы Киева о членстве в НАТО. Об этом американский лидер сообщил телеканалу MSNBC.
«Я сказал, что... мы уже вывезли оттуда (с Украины — прим. Life.ru) ядерное оружие... Там его нет. Мы не собираемся его возвращать, и она [Украина] не станет частью НАТО до тех пор, пока она в значительной степени не изменит свою систему», — уточнил Байден в беседе с журналистом.
Он не стал называть дату, когда состоялся его важный разговор с Путиным, но добавил, что вопросы по ядерному оружию и членству Украины в НАТО были однозначно разрешены. При этом Байден заверил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву «расти», но лишь в строго очерченных рамках.
Ранее издание The Hill написало, администрация нынешнего президента США Джо Байдена нередко затягивала с поставками оружия Украине, поскольку американские власти боялись российского ядерного удара.
ТАСС / ЕРА