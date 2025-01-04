Страх перед Россией назвали причиной игнорирования Байденом «хотелок» Зеленского
The Hill: США затягивали с поставками оружия Киеву из-за страха перед РФ
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена нередко затягивала с поставками оружия Украине, поскольку американские власти боялись российского ядерного удара. Об этом сообщает издание The Hill.
«Можно только сделать вывод, что администрация Байдена по-прежнему опасается ядерного ответа России, если она улучшит качество и возможности оружия, которое она передаёт Украине, или добавит к уже имеющемуся у Киева передовому оружию», — указали авторы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне беспокоятся насчёт возможного российского ядерного удара, несмотря на заявления властей РФ об отсутствии подобных намерений. По его словам, любой рост вероятности такого исхода страшен.
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