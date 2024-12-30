Блинкен рассказал о «начинке» новогоднего подарка для Украины

В новую поставку помощи Киеву от США попали снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также противотанковые системы Javelin и AT-4. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он пояснил, что киевскому режиму поставят боеприпасы для ПВО, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, снаряды класса воздух — земля, ракеты для противотанковых комплексов TOW, «боеприпасы для огневых средств, обслуживаемых расчётом, и осколочные гранаты», подрывные средства, средства связи, программное обеспечение, элементы экипировки, индивидуальное снаряжение и запчасти.

Блинкен добавил, что со стороны механизма PDA (Presidential Drawdown Authority) было выделено $1,25 миллиарда, а по линии Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) — $1,22 миллиарда.