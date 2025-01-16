В ходе любых переговоров с избранным главой Штатов Дональдом Трампом Россия потребует соблюдения политического и военного нейтралитета Украины. Об этом говорится в материале Bloomberg.

«На любых переговорах с будущим президентом США Дональдом Трампом Россия непременно потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с альянсом НАТО, приняла нейтралитет и ограничила вооружённые силы», — пишет агентство.

На Западе и в самой Незалежной всё чаще говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию конфликта. К этому привели поражения ВСУ на фронте и усталость партнёров Киева от необходимости бесконечных вливаний в режим Владимира Зеленский. Да и сам киевский лидер начал заявлять, что переговоры с Москвой возможны, если Украину будут поддерживать третьи страны. А некогда подававшаяся как принципиальная позиция о возвращении к границам 1991 больше практически не озвучивается.