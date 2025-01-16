Украине не понравится: На Западе назвали принципиальное условие РФ на переговорах с Трампом
Bloomberg: РФ на переговорах с Трампом будет требовать сохранения «20% Украины»
В ходе любых переговоров с избранным главой Штатов Дональдом Трампом Россия потребует соблюдения политического и военного нейтралитета Украины. Об этом говорится в материале Bloomberg.
«На любых переговорах с будущим президентом США Дональдом Трампом Россия непременно потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с альянсом НАТО, приняла нейтралитет и ограничила вооружённые силы», — пишет агентство.
На Западе и в самой Незалежной всё чаще говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию конфликта. К этому привели поражения ВСУ на фронте и усталость партнёров Киева от необходимости бесконечных вливаний в режим Владимира Зеленский. Да и сам киевский лидер начал заявлять, что переговоры с Москвой возможны, если Украину будут поддерживать третьи страны. А некогда подававшаяся как принципиальная позиция о возвращении к границам 1991 больше практически не озвучивается.
А ранее агентство заявило о том, что Россия и Украина уже ведут негласные переговоры в Катаре. Предметом ограниченных консультаций якобы стало обеспечение безопасности ядерных объектов. При этом Bloomberg утверждает, что помимо этого затрагивались и прочие выставленные для окончания конфликта требования РФ — сохранением контроля на Крымским полуостровом и освобождёнными в процессе СВО территориями. На Украине подтвердили факт переговоров с РФ, но настаивают, что речь шла исключительно об обмене пленными и возращении детей.
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