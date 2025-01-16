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16 января, 05:39

Bloomberg узнал о тайных переговорах России и Украины в Катаре

Bloomberg: Москва и Киев ведут в Катаре переговоры по защите ядерных объектов

Москва и Киев сели за переговорный стол в Катаре, стороны во время ограниченных консультаций обсуждают меры защиты ядерных объектов от ударов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Инсайдеры агентства утверждают, что предметом переговоров являются условия России, включая сохранение контроля над Крымом и занятыми территориями. Украинские чиновники сам факт диалога подтверждают, но настаивают, что стороны обсуждают сейчас только обмен пленными и возвращение детей.

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А ранее в ООН подчеркнули готовность поддержать любой диалог между Россией и США после появления сведений о вероятности встречи президента РФ Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа. Республиканец заявил, что саммит может пройти в течение полугода после его инаугурации. Эксперты уже даже предположили, в каких странах может состояться встреча.

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Life.ru / Шедеврум

Андрей Бражников
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