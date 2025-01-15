Заявления украинских властей о запрете переговоров с Россией лежат в разной плоскости с возможным переговорным треком. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, историк, публицист Армен Гаспарян.

Он отметил, что позиция Незалежной не волнует ни избранного президента США Дональда Трампа, поскольку не он доводил ситуацию до такого состояния, ни Россию — из-за отсутствия легитимности украинской власти.

Говорить они там могут что угодно, очевидно совершенно, что их будут просто ставить перед фактом. Политолог, историк, публицист Армен Гаспарян

Историк отметил, что речь идёт не столько об Украине, сколько вообще об архитектуре международной безопасности, о чём говорили президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Что касается вот этой позиции, ожидать какого-либо конструктива от украинской власти в принципе не приходится. Если бы их интересовал конструктив, я даже не беру там уже условно забытые всеми Минские соглашения, у них был «стамбульский формат». Но результат, собственно, на табло. Поэтому пускай делают заявления, это исключительно их сложности», — добавил эксперт.