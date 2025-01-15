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15 января, 13:38

В Киеве оценили перспективу переговоров с Россией

Сибига: Запрет СНБО на переговоры с Путиным от 2022 года остаётся в силе

Запрет Совета национальной безопасности и обороны Украины на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по-прежнему действует. Об этом объявил глава МИД Незалежной Андрей Сибига.

«По состоянию на данный момент такой модальности не рассматривалось. Давайте дождёмся официальных контактов с США, где мы обсудим дальнейшие шаги», — ответил он на вопрос о возможности начать переговоры с российской стороной.

Украинский дипломат добавил, что переговоры с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, в широкой трактовке перекликаются с «формулой мира» Владимира Зеленского. Вдаваться в детали до официальных контактов руководитель МИД Украины не стал. Также он отметил, что в настоящий момент не достигнуто договорённостей по вопросу поездок представителя Трампа Кита Келлога в Москву и Киев.

В НАТО признали неспособность Киева вести переговоры с позиции силы
В НАТО признали неспособность Киева вести переговоры с позиции силы

Ранее в Белом доме выразили убеждённость в том, что Владимир Зеленский должен начинать переговорный процесс с Россией с позиции силы. Правда, с этим даже на Украине не все согласны — нардеп Рады Дубинский назвал киевского лидера единственной преградой на пути к дипломатическому урегулированию конфликта с РФ.

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ТАСС / EPA / Domenic Aquilina

Юрий Лысенко
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