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14 января, 22:19

Кирби: США заинтересованы в сильной позиции Зеленского на переговорах по Украине

Вашингтон считает, что в случае начала мирного процесса по Украине Владимир Зеленский должен выступать на переговорах с позиции силы. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы хотим, чтобы Зеленский, если и когда он будет готов сесть за стол переговоров, пошёл на это с позиции силы», — подчеркнул бывший контр-адмирал.

По словам Кирби, за время конфликта США буквально «сдвинули горы», чтобы помочь ВСУ на поле боя и дать Зеленскому рычаги давления на случай переговоров.

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Тем временем на Украине назвали единственный фактор, который мешает началу мирного процесса. Им оказался сам Владимир Зеленский. Лишь устранение политика позволит Дональду Трампу положить конфликту конец.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Анатолий Цейко
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