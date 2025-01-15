Кирби: США заинтересованы в сильной позиции Зеленского на переговорах по Украине
Вашингтон считает, что в случае начала мирного процесса по Украине Владимир Зеленский должен выступать на переговорах с позиции силы. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы хотим, чтобы Зеленский, если и когда он будет готов сесть за стол переговоров, пошёл на это с позиции силы», — подчеркнул бывший контр-адмирал.
По словам Кирби, за время конфликта США буквально «сдвинули горы», чтобы помочь ВСУ на поле боя и дать Зеленскому рычаги давления на случай переговоров.
Тем временем на Украине назвали единственный фактор, который мешает началу мирного процесса. Им оказался сам Владимир Зеленский. Лишь устранение политика позволит Дональду Трампу положить конфликту конец.
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