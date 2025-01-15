Кирби: США заинтересованы в сильной позиции Зеленского на переговорах по Украине

Вашингтон считает, что в случае начала мирного процесса по Украине Владимир Зеленский должен выступать на переговорах с позиции силы. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы хотим, чтобы Зеленский, если и когда он будет готов сесть за стол переговоров, пошёл на это с позиции силы», — подчеркнул бывший контр-адмирал.

По словам Кирби, за время конфликта США буквально «сдвинули горы», чтобы помочь ВСУ на поле боя и дать Зеленскому рычаги давления на случай переговоров.