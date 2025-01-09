Зеленского предупредили о жёстком ультиматуме Трампа о сроках мира с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского в жёсткие условия по вопросу завершения украинского конфликта, дав понять, что: либо глава киевского режима идёт на мировое соглашение, либо весь процесс пройдёт без него. Об этом написал в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Ранее Life.ru рассказал, что во время переговоров с Россией Дональд Трамп не планирует уступать президенту РФ Владимиру Путину. Республиканец хочет урегулировать украинский конфликт на «справедливых и честных условиях». По словам спецпосланника по Украине в администрации Трампа Кита Келлога, политик якобы просто хочет спасти Киев и его суверенитет. При этом Трамп пообещал, что попытается остановить конфликт за полгода. Точную дату переговоров с Путиным американский лидер называть не стал. Тем временем Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок, его полномочия президента Украины истекли ещё весной 2024 года. По мнению ряда экспертов, глава киевского режима просто боится оказаться в стороне во время урегулирования конфликта.