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Регион
13 января, 16:53

В НАТО признали неспособность Киева вести переговоры с позиции силы

Рютте признал, что Украина не в состоянии вести переговоры с РФ с позиции силы

Марк Рютте. Обложка © ТАСС / EPA / VASSIL DONEV

Марк Рютте. Обложка © ТАСС / EPA / VASSIL DONEV

Киев в настоящее время не в состоянии вести переговоры с Москвой «с позиции силы». Соотвествующее признание сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы», — заявил генсек альянса в ходе выступления в Европейском парламенте в Брюсселе.

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили о готовности Украины вести переговоры с РФ, но при определённых условиях. Киев настаивает на «справедливых условиях, соответствующих международному праву». Позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг возможность мирных переговоров, отметив, что США должны предоставить Украине гарантии безопасности.

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Алена Пенчугина
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