В НАТО признали неспособность Киева вести переговоры с позиции силы

Киев в настоящее время не в состоянии вести переговоры с Москвой «с позиции силы». Соотвествующее признание сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы», — заявил генсек альянса в ходе выступления в Европейском парламенте в Брюсселе.