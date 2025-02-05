Заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о необходимости передачи Украине ядерного оружия показывают, что он одержим маниакальными идеями, представляя планету как площадку для своих нездоровых фантазий. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий», — подчеркнула Захарова в Telegram-канале.

Она также добавила, что для Зеленского атомные станции — это не источники мирной энергии, а оружие для шантажа, которым Киев хочет располагать.