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Регион
4 февраля, 18:56

Зеленский заговорил о планах на первую дипломатическую встречу с Россией

Зеленский: На первой встрече с Россией поднимут вопрос о статусе ЗАЭС

На первой встрече с Россией в рамках дипломатических переговоров Киев хочет затронуть тему статуса Запорожской атомной электростанции (АЭС). О планах на переговоры с Москвой заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский, сообщает издание «РБК-Украина».

«На первой дипломатической встрече этот вопрос обязательно будет обсуждаться», — заявил Зеленский.

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По его словам, проблемы в функционировании этого энергетического объекта якобы появились из-за того, что им не управляет «справедливый и профессиональный» украинский менеджмент.

В середине января МАГАТЭ указало на напряжённую ситуацию и частые взрывы в районе ЗАЭС. При этом в начале года МИД РФ призвал международное агентство остановить атаки украинских военных на станцию, чтобы избежать угрозы ядерной аварии.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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