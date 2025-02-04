Зеленский заговорил о планах на первую дипломатическую встречу с Россией
Зеленский: На первой встрече с Россией поднимут вопрос о статусе ЗАЭС
На первой встрече с Россией в рамках дипломатических переговоров Киев хочет затронуть тему статуса Запорожской атомной электростанции (АЭС). О планах на переговоры с Москвой заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский, сообщает издание «РБК-Украина».
«На первой дипломатической встрече этот вопрос обязательно будет обсуждаться», — заявил Зеленский.
По его словам, проблемы в функционировании этого энергетического объекта якобы появились из-за того, что им не управляет «справедливый и профессиональный» украинский менеджмент.
В середине января МАГАТЭ указало на напряжённую ситуацию и частые взрывы в районе ЗАЭС. При этом в начале года МИД РФ призвал международное агентство остановить атаки украинских военных на станцию, чтобы избежать угрозы ядерной аварии.
kmu.gov.ua