На первой встрече с Россией в рамках дипломатических переговоров Киев хочет затронуть тему статуса Запорожской атомной электростанции (АЭС). О планах на переговоры с Москвой заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский, сообщает издание «РБК-Украина».

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По его словам, проблемы в функционировании этого энергетического объекта якобы появились из-за того, что им не управляет «справедливый и профессиональный» украинский менеджмент.