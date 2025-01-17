МАГАТЭ заявило о нестабильной ситуации и многочисленных взрывах в районе ЗАЭС

Ситуация вокруг ЗАЭС остаётся нестабильной, в районе станции, в том числе в непосредственной близости от неё, каждый день гремит множество взрывов. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном на официальном портале агентства.

«На ЗАЭС, где общая ситуация остаётся нестабильной из-за расположения на линии фронта, команда МАГАТЭ фиксировала многочисленные взрывы, происходящие ежедневно, в том числе как вблизи станции, так и на среднем удалении от неё», — говорится в публикации.