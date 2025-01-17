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Регион
17 января, 17:55

МАГАТЭ заявило о нестабильной ситуации и многочисленных взрывах в районе ЗАЭС

Ситуация вокруг ЗАЭС остаётся нестабильной, в районе станции, в том числе в непосредственной близости от неё, каждый день гремит множество взрывов. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном на официальном портале агентства.

«На ЗАЭС, где общая ситуация остаётся нестабильной из-за расположения на линии фронта, команда МАГАТЭ фиксировала многочисленные взрывы, происходящие ежедневно, в том числе как вблизи станции, так и на среднем удалении от неё», — говорится в публикации.

МИД требует у МАГАТЭ пресечь атаки ВСУ на ЗАЭС из-за угрозы ядерной катастрофы
МИД требует у МАГАТЭ пресечь атаки ВСУ на ЗАЭС из-за угрозы ядерной катастрофы

Ранее Life.ru сообщал, что 6 января администрация ЗАЭС предупредила МАГАТЭ о попытке ВС Украины нанести удар по станции дронами. При этом в остальном обстановка на территории станции оценивалась как спокойная, обошлось без повреждений.

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Telegram / Балицкий Евгений

Юрий Лысенко
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