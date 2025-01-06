Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 января, 16:58

МИД требует у МАГАТЭ пресечь атаки ВСУ на ЗАЭС из-за угрозы ядерной катастрофы

Россия призывает мировое сообщество отреагировать на действия киевского режима, отдающего приказы об обстрелах Запорожской АЭС, не задумываясь о последствиях ядерной катастрофы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона настоятельно призывает международное сообщество незамедлительно и самым серьёзным образом отреагировать на непрекращающиеся атаки киевского режима по российским объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, принудив Киев перестать играть жизнями стран и народов в Европе и на других континентах, которые обезумевший режим готов принести в жертву своей преступной политике, устроив катастрофу на нашей крупнейшей атомной электростанции — ЗАЭС», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что руководство МАГАТЭ обязано обратить внимание на непрекращающиеся атаки на ядерный объект и дать внятную реакцию на попытки Киева уничтожить станцию. Захарова добавила, что зачастую ВСУ проводят обстрелы АЭС буквально на глазах представителей МАГАТЭ, ставя под угрозу и жизни зарубежных специалистов.

Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после попытки атаки дрона ВСУ
Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после попытки атаки дрона ВСУ

Напомним, 5 января украинские военные атаковали с помощью беспилотника центр Запорожской АЭС (ЗАЭС) с уникальным тренажёром реакторного зала. В результате удара никто не пострадал, разрушений на станции тоже нет. Пресс-служба ЗАЭС назвала атаки ВСУ прямым нарушением принципа обеспечения ядерной безопасности. Представителям МАГАТЭ уже передана информация об обстрелах со стороны украинской армии.

Обложка ©

Telegram / Евгений Балицкий

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar