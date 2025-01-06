МИД требует у МАГАТЭ пресечь атаки ВСУ на ЗАЭС из-за угрозы ядерной катастрофы
Россия призывает мировое сообщество отреагировать на действия киевского режима, отдающего приказы об обстрелах Запорожской АЭС, не задумываясь о последствиях ядерной катастрофы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российская сторона настоятельно призывает международное сообщество незамедлительно и самым серьёзным образом отреагировать на непрекращающиеся атаки киевского режима по российским объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, принудив Киев перестать играть жизнями стран и народов в Европе и на других континентах, которые обезумевший режим готов принести в жертву своей преступной политике, устроив катастрофу на нашей крупнейшей атомной электростанции — ЗАЭС», — отметила дипломат.
Она подчеркнула, что руководство МАГАТЭ обязано обратить внимание на непрекращающиеся атаки на ядерный объект и дать внятную реакцию на попытки Киева уничтожить станцию. Захарова добавила, что зачастую ВСУ проводят обстрелы АЭС буквально на глазах представителей МАГАТЭ, ставя под угрозу и жизни зарубежных специалистов.
Напомним, 5 января украинские военные атаковали с помощью беспилотника центр Запорожской АЭС (ЗАЭС) с уникальным тренажёром реакторного зала. В результате удара никто не пострадал, разрушений на станции тоже нет. Пресс-служба ЗАЭС назвала атаки ВСУ прямым нарушением принципа обеспечения ядерной безопасности. Представителям МАГАТЭ уже передана информация об обстрелах со стороны украинской армии.
Telegram / Евгений Балицкий