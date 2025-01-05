Дрон ВСУ атаковал центр ЗАЭС с уникальным тренажёром реакторного зала

Украинские военны атаковали с помощью беспилотника центр Запорожской АЭС (ЗАЭС) с уникальным тренажёром реакторного зала. Об ударе сообщили на станции.

«Сегодня атакован уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала», — говорится в телеграм-канале станции.

В результате удара никто не пострадал, разрушений на ЗАЭС тоже нет. Пресс-служба ЗАЭС назвала атаки ВСУ на атомную станцию прямыми нарушениями принципов обеспечения ядерной безопасности, установленными МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН.