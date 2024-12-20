На ЗАЭС отключилась линия электроснабжения

На Запорожской атомной электростанции действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Об этом говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении.

Там добавили, что собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская ». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию.

Также руководство станции напомнило, что сейчас все блоки ЗАЭС остановлены и пребывают в состоянии «холодный останов». Специалисты обслуживают оборудование в соответствии со всеми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Изменений в радиационном фоне на АЭС и территории рядом не выявлено. Он находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков, превышения естественных фоновых природных значений не зафиксировано.