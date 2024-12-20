На ЗАЭС отключилась линия электроснабжения
Высоковольтная линия «Ферросплавная-1» отключена действием автоматики на ЗАЭС
На Запорожской атомной электростанции действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Об этом говорится в телеграм-канале ЗАЭС.
«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении.
Там добавили, что собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская ». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию.
Также руководство станции напомнило, что сейчас все блоки ЗАЭС остановлены и пребывают в состоянии «холодный останов». Специалисты обслуживают оборудование в соответствии со всеми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Изменений в радиационном фоне на АЭС и территории рядом не выявлено. Он находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков, превышения естественных фоновых природных значений не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ приедет с проверкой на Запорожскую и Чернобыльскую АЭС. Кроме того, инспекции планируют направить на три действующие АЭС на Украине – Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую. Указывается, что все перечисленные станции имеют «определяющее значение для поддержания ядерной безопасности» в регионе.
ТАСС / Александр Полегенько