Гросси не стал «указывать пальцем» на Киев за атаку на автомобиль МАГАТЭ у ЗАЭС
Автомобиль экспертов МАГАТЭ атаковал беспилотник по дороге к Запорожской АЭС. Фото © X / IAEA — International Atomic Energy Agency
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не обвиняет никого в атаке дрона на автомобиль с его сотрудниками, направлявшимися к Запорожской АЭС. По его словам, чтобы объявить преступников, необходимы точные доказательства.
«Это была прямая атака. Я не указываю ни на кого пальцем, поскольку это корпус международных контролёров. И прежде чем делать это, необходимо иметь точные основания говорить так», — заявил Гросси в социальной сети Х.
Он подчеркнул, что нападение на автомобиль организации на пути к Запорожской АЭС свидетельствует о намерении злоумышленников причинить вред экспертам агентства или запугать их. По его словам, в конвое находились три украинских автомобиля и машины МАГАТЭ, и именно транспортное средство агентства стало объектом атаки.
Ранее Life.ru сообщал, что беспилотник атаковал автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), когда они направлялись на Запорожскую АЭС. Гросси отметил, что никто не пострадал, хотя автомобиль был повреждён. Он также добавил, что сотрудники миссии сейчас находятся в безопасности и ротация персонала завершена.