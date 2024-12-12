Гросси не стал «‎указывать пальцем» на Киев за атаку на автомобиль МАГАТЭ у ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не обвиняет никого в атаке дрона на автомобиль с его сотрудниками, направлявшимися к Запорожской АЭС. По его словам, чтобы объявить преступников, необходимы точные доказательства.

«Это была прямая атака. Я не указываю ни на кого пальцем, поскольку это корпус международных контролёров. И прежде чем делать это, необходимо иметь точные основания говорить так», — заявил Гросси в социальной сети Х.

Он подчеркнул, что нападение на автомобиль организации на пути к Запорожской АЭС свидетельствует о намерении злоумышленников причинить вред экспертам агентства или запугать их. По его словам, в конвое находились три украинских автомобиля и машины МАГАТЭ, и именно транспортное средство агентства стало объектом атаки.