МАГАТЭ направит инспекции в Чернобыль и все действующие АЭС на Украине
МАГАТЭ приедет с проверкой на Запорожскую, Хмельницкую и Чернобыльскую АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии на этой неделе займутся проверкой обстановки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это будет их третий визит туда с начала спецоперации, сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.
Также инспекции планируют направить на три действующие АЭС на Украине – Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую, а также Чернобыльскую АЭС. В заявлении указано, что все перечисленные станции имеют «решающее значение для поддержания ядерной безопасности» в регионе.
«Стандарты безопасности МАГАТЭ подчёркивают, что обеспечение стабильной внешней системы электроснабжения имеет первостепенное значение. Кроме того, основополагающие принципы безопасности гласят, что необходимо приложить все усилия для предотвращения ядерных аварий», – подчеркнул Гросси.
Отмечается, что специалисты организации побывают на семи электрических подстанциях, обеспечивающих работу АЭС, чтобы оценить последствия недавних атак, целью которых являлась энергетическая инфраструктура страны.
Маловероятно, что МАГАТЭ после проверки сделает хоть какие-то значимые заявления, помимо стандартной «обеспокоенности». Обычно эксперты организации даже в упор не замечают того, чего им не следует замечать. К примеру, ранее ВСУ шесть раз за сутки атаковали беспилотниками ЗАЭС. Позднее один из дронов прилетел прямо в машину, в которой ехали специалисты МАГАТЭ, но Гросси даже тогда спустил всё «на тормозах».
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