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Регион
19 декабря, 05:45

МАГАТЭ направит инспекции в Чернобыль и все действующие АЭС на Украине

МАГАТЭ приедет с проверкой на Запорожскую, Хмельницкую и Чернобыльскую АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии на этой неделе займутся проверкой обстановки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это будет их третий визит туда с начала спецоперации, сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.

Также инспекции планируют направить на три действующие АЭС на Украине – Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую, а также Чернобыльскую АЭС. В заявлении указано, что все перечисленные станции имеют «решающее значение для поддержания ядерной безопасности» в регионе.

«Стандарты безопасности МАГАТЭ подчёркивают, что обеспечение стабильной внешней системы электроснабжения имеет первостепенное значение. Кроме того, основополагающие принципы безопасности гласят, что необходимо приложить все усилия для предотвращения ядерных аварий», – подчеркнул Гросси.

Отмечается, что специалисты организации побывают на семи электрических подстанциях, обеспечивающих работу АЭС, чтобы оценить последствия недавних атак, целью которых являлась энергетическая инфраструктура страны.

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Маловероятно, что МАГАТЭ после проверки сделает хоть какие-то значимые заявления, помимо стандартной «обеспокоенности». Обычно эксперты организации даже в упор не замечают того, чего им не следует замечать. К примеру, ранее ВСУ шесть раз за сутки атаковали беспилотниками ЗАЭС. Позднее один из дронов прилетел прямо в машину, в которой ехали специалисты МАГАТЭ, но Гросси даже тогда спустил всё «на тормозах».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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