МАГАТЭ направит инспекции в Чернобыль и все действующие АЭС на Украине

Эксперты Международного агентства по атомной энергии на этой неделе займутся проверкой обстановки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это будет их третий визит туда с начала спецоперации, сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.

Также инспекции планируют направить на три действующие АЭС на Украине – Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую, а также Чернобыльскую АЭС. В заявлении указано, что все перечисленные станции имеют «решающее значение для поддержания ядерной безопасности» в регионе.

«Стандарты безопасности МАГАТЭ подчёркивают, что обеспечение стабильной внешней системы электроснабжения имеет первостепенное значение. Кроме того, основополагающие принципы безопасности гласят, что необходимо приложить все усилия для предотвращения ядерных аварий», – подчеркнул Гросси.