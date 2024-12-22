На Запорожской АЭС вновь запустили линию электропередачи

На Запорожской атомной электростанции ввели в работу высоковольтную линию энергоснабжения «Ферросплавная-1». Сейчас на ЗАЭС энергоснабжение обеспечено за счёт линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1», сообщает официальный канал станции.

Там уточнили, что радиационный фон на АЭС и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, который не превышает естественных фоновых природных значений.