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22 декабря, 16:50

На Запорожской АЭС вновь запустили линию электропередачи

На ЗАЭС ввели в работу высоковольтную линию «Ферросплавная-1»

На Запорожской атомной электростанции ввели в работу высоковольтную линию энергоснабжения «Ферросплавная-1». Сейчас на ЗАЭС энергоснабжение обеспечено за счёт линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1», сообщает официальный канал станции.

Там уточнили, что радиационный фон на АЭС и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, который не превышает естественных фоновых природных значений.

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Напомним, ранее высоковольтная линия «Ферросплавная-1» на ЗАЭС была отключена действием автоматики. Собственные нужды станции питали от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не было зафиксировано.

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Wikipedia / Ralf1969

Алена Пенчугина
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