На Запорожской АЭС вновь запустили линию электропередачи
На ЗАЭС ввели в работу высоковольтную линию «Ферросплавная-1»
На Запорожской атомной электростанции ввели в работу высоковольтную линию энергоснабжения «Ферросплавная-1». Сейчас на ЗАЭС энергоснабжение обеспечено за счёт линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1», сообщает официальный канал станции.
Там уточнили, что радиационный фон на АЭС и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, который не превышает естественных фоновых природных значений.
Напомним, ранее высоковольтная линия «Ферросплавная-1» на ЗАЭС была отключена действием автоматики. Собственные нужды станции питали от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не было зафиксировано.