Миссия МАГАТЭ проинформирована об атаке двух дронов ВСУ на ЗАЭС
Руководство Запорожской АЭС уведомило миссию МАГАТЭ о попытке ВСУ ударить по объекту при помощи беспилотников. Об этом сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По её словам, сейчас обстановка на территории станции спокойная, разрушений нет.
«Запорожскую АЭС атаковали два дрона. Первый пришёлся по крыше корпуса учебно-тренировочного центра, второй упал в промзоне за периметром станции без последствий. Про эти оба инцидента экспертов МАГАТЭ проинформировал директор станции Юрий Черничук», — отметила Яшина.
Ранее сообщалось, что 5 января украинские военные атаковали с помощью беспилотника центр Запорожской АЭС (ЗАЭС) с уникальным тренажёром реакторного зала. В результате удара никто не пострадал, разрушений на станции тоже нет. Пресс-служба ЗАЭС назвала атаки ВСУ прямым нарушением принципа обеспечения ядерной безопасности, установленными МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН.
Telegram / Евгений Балицкий