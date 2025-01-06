Миссия МАГАТЭ проинформирована об атаке двух дронов ВСУ на ЗАЭС

Руководство Запорожской АЭС уведомило миссию МАГАТЭ о попытке ВСУ ударить по объекту при помощи беспилотников. Об этом сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По её словам, сейчас обстановка на территории станции спокойная, разрушений нет.

«Запорожскую АЭС атаковали два дрона. Первый пришёлся по крыше корпуса учебно-тренировочного центра, второй упал в промзоне за периметром станции без последствий. Про эти оба инцидента экспертов МАГАТЭ проинформировал директор станции Юрий Черничук», — отметила Яшина.