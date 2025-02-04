«Готовы к разговору»: В МИД РФ допустили переговоры с Киевом при одном условии
МИД РФ: Россия готова к переговорам с Украиной на основе стамбульского документа
Россия открыта к диалогу по разрешению конфликта на Украине, опираясь на стамбульский документ 2022 года. Однако для начала переговоров необходимо решить юридические вопросы, касающиеся легитимности Владимира Зеленского, заявил руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьёзному разговору», — отметил дипломат в беседе с ТАСС.
По его словам, обсуждения могут основываться на стамбульском документе, принятом в 2022 году. Этот документ предусматривал для Украины нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, а также её демилитаризацию и денацификацию. В нём также содержались положения о запрете размещения иностранных войск и баз на украинской территории. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что необходимо учитывать «современные территориальные реалии» и устранить коренные причины кризиса.
Полищук отметил, что юридические вопросы мешают началу переговорного процесса. В частности, это связано с тем, что Москва считает Зеленского нелегитимным, а также с указом главаря киевского режима о запрете на ведение переговоров с Россией.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина должна организовать президентские и парламентские выборы до конца 2025 года, если Киев планирует закончить конфликт. До этого Владимир Путин говорил, что Зеленский не может подписывать никаких документов, поскольку не является легитимным лидером страны. В Кремле позже также напомнили, что с юридической точки зрения Зеленский уже никто.
Напомним, президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что договорённости, которых Москва и Киев достигли в Стамбуле в 2022 году, по-прежнему могут стать фундаментом для мирного урегулирования украинского конфликта. Лидер России не раз напоминал, что договор весной 2022 году уже был согласован обеими сторонами, однако украинские власти в последний момент от них отказались.
Life.ru