Россия открыта к диалогу по разрешению конфликта на Украине, опираясь на стамбульский документ 2022 года. Однако для начала переговоров необходимо решить юридические вопросы, касающиеся легитимности Владимира Зеленского, заявил руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьёзному разговору», — отметил дипломат в беседе с ТАСС.

По его словам, обсуждения могут основываться на стамбульском документе, принятом в 2022 году. Этот документ предусматривал для Украины нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, а также её демилитаризацию и денацификацию. В нём также содержались положения о запрете размещения иностранных войск и баз на украинской территории. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что необходимо учитывать «современные территориальные реалии» и устранить коренные причины кризиса.

Полищук отметил, что юридические вопросы мешают началу переговорного процесса. В частности, это связано с тем, что Москва считает Зеленского нелегитимным, а также с указом главаря киевского режима о запрете на ведение переговоров с Россией.