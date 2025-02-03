Кремль высказался о списке переговорщиков по Украине
Песков заявил, что состав участников переговоров по Украине пока не обсуждался
Россия не вела дискуссии по вопросу возможных участников переговоров со стороны Украины, но исходит из того, что Владимир Зеленский не имеет полномочий представлять собственную страну. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы киевского режима о возможном начале мирных переговоров при участии Москвы, Брюсселя, Вашингтона.
«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь серьёзно возможную комбинацию состава участников переговоров, пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры. Поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа (о запрете переговоров — прим. Life.ru), обсуждать возможную композицию участников, наверное, — это забегать вперёд», — уточнил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова вспомнила анекдот про моль, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с киевским режимом. По её мнению, как обычно, украинские власти вырывают слова из контекста и пытаются перетянуть одеяло на себя.
Life.ru